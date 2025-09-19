GRABADO el 19-09-2025

La Molina: capturan a tres extranjeros que extorsionaban a comerciantes

Agentes de serenazgo de La Molina y efectivos de la Policía Nacional lograron la captura de tres sujetos de nacionalidad extranjera acusados de extorsionar y sembrar el terror entre comerciantes de la zona.



Cámaras de videovigilancia registraron el accionar de los delincuentes, quienes se movilizaban en un vehículo para intimidar a sus víctimas. En uno de los negocios afectados, incluso llegaron a llevarse algunos productos.



PERSECUSIÓN



Las víctimas alertaron de inmediato a las autoridades, lo que dio inicio a una persecución intensa que culminó en un domicilio donde los sospechosos intentaban esconderse.



Los tres detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes, mientras se evalúa su posible vinculación con otras extorsiones en el distrito.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 20/09/2025



