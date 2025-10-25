GRABADO el 25-10-2025

¡Voz, historia y leyenda! Celebramos a la inigualable Tania Libertad. 60 años de carrera impecable

¡Voz, historia y leyenda! Celebramos a la inigualable Tania Libertad. 60 años de una carrera impecable.



Desde ser un ícono de la música criolla hasta convertirse en embajadora de la World Music, su talento no tiene fronteras.

Más de 50 discos.

12 millones de copias vendidas.

Grammy Latino a la Excelencia.



¿La recuerdas iluminando Machu Picchu en su centenario o compartiendo escenario con el maestro Manzanero?



¡Feliz cumpleaños, Tania! Déjale tu saludo más cariñoso en los comentarios y comparte.

Desde Agencia de Noticias Andina

