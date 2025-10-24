GRABADO el 24-10-2025

¡Halloween podría poner en riesgo tu salud!, cuidado con la calidad de tus disfraces y golosinas

En Vivo: Este 31 de octubre se celebra Halloween y las reuniones sociales se incrementarán y es por ello que la posesión y consumo de elementos festivos deben tener un registro sanitario actualizado. Hoy la Bióloga Mercedes Tello Rodríguez, Jefa de la Oficina de Vigilancia y Control de la DIRIS Lima Sur explica cuales deben ser las precauciones que debe tomar los consumidores.



