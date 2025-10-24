GRABADO el 24-10-2025

¿Cómo solicitar el retiro de tu AFP? Ubica último digito de tu DNI que no es el dígito verificador

¿Cómo solicitar el retiro de tu AFP? Shirley Parodi, gerenta de operaciones de AFP Integra, recomendó a los afiliados revisar el último dígito de su DNI , según el cronograma vigente, y no confundirlo con el dígito verificador.

Recordó además que la última fecha para efectuar el retiro de los aportes es el 18 de enero y que existen tres cronogramas de retiro, de los cuales el primero vence el 18 de noviembre.

