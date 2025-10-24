GRABADO el 24-10-2025

¡Cuidado! 60 de niños quemados son por causa de agua caliente




Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
X https://x.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina
Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina
Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

8vo. retiro AFP: ¿como registrarte?.

¡Voz, historia y leyenda! Celebramos a la inigualable Tania Libertad. 60 años de carrera impecable.

Illariywan Yachariy: Descubren avanzados ductos prehispánicos en Ollape, Amazonas.

Al menos 14 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios .

¡Halloween podría poner en riesgo tu salud!, cuidado con la calidad de tus disfraces y golosinas.

Perú campeón de la Copa América: El 28 de octubre de 1975 fue un día de gloria.

¿Cómo detectar productos para Halloween que pueden afectar tu salud y la de tus niñs?.

¡Cuidado! 60 de niños quemados son por causa de agua caliente.

¿Cómo solicitar el retiro de tu AFP? Ubica último digito de tu DNI que no es el dígito verificador.

¡Atención! No arriesgue su salud para celebrar Halloween.

Retiro AFP: inició la primera etapa del cronograma para solicitar la devolución de fondos.

Retiro AFP: ¿cuántas oportunidades hay para tramitar la solicitud?.

Octavo retiro de la AFP: ¿No sabes qué hacer con tu dinero? Escucha estas recomendaciones.

Semillas en acción: esferas que restauran los bosques tras incendios forestales.

Andina en Regiones: pista de aterrizaje de aeropuerto quedó totalmente habilitada.

Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

8vo. retiro AFP: ¿como registrarte?

video

¡Voz, historia y leyenda! Celebramos a la inigualable Tania Libertad. 60 años de carrera impecable

video

Illariywan Yachariy: Descubren avanzados ductos prehispánicos en Ollape, Amazonas

video

Al menos 14 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios

video

¡Halloween podría poner en riesgo tu salud!, cuidado con la calidad de tus disfraces y golosinas

video

Perú campeón de la Copa América: El 28 de octubre de 1975 fue un día de gloria

video

¿Cómo detectar productos para Halloween que pueden afectar tu salud y la de tus niñs?

video

¡Cuidado! 60 de niños quemados son por causa de agua caliente

video

¿Cómo solicitar el retiro de tu AFP? Ubica último digito de tu DNI que no es el dígito verificador

video

¡Atención! No arriesgue su salud para celebrar Halloween

video

Retiro AFP: inició la primera etapa del cronograma para solicitar la devolución de fondos

video

Retiro AFP: ¿cuántas oportunidades hay para tramitar la solicitud?

video

Octavo retiro de la AFP: ¿No sabes qué hacer con tu dinero? Escucha estas recomendaciones

video

Semillas en acción: esferas que restauran los bosques tras incendios forestales

video

Andina en Regiones: pista de aterrizaje de aeropuerto quedó totalmente habilitada

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Creación del distrito de Barranco (Lima)

Creación del distrito de Barranco (Lima)

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Creación del distrito de Chaccho (Antonio Raimondi)

Creación del distrito de Chaccho (Antonio Raimondi)

Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional

Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional

Acuerdo de Paz entre Perú y Ecuador

Acuerdo de Paz entre Perú y Ecuador

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 26 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo