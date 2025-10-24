GRABADO el 24-10-2025

¡Atención! No arriesgue su salud para celebrar Halloween

Los productos que no cuenten con empaques sellados, registros sanitarios e información del proveedor podrían poner en riesgo la salud de los consumidores afirmó, Mercedes Tello Rodríguez, Jefa de la Oficina de Vigilancia y Control de la DIRIS Lima Sur.
En una conversación con Agencia Andina, compartió los pasos para el reconocimiento de estos productos y finalmente recomendó al público que las compras para esta popular festividad deben hacerse en establecimientos formales. Halloween Salud DIRIS




