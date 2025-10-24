GRABADO el 24-10-2025

Semillas en acción: esferas que restauran los bosques tras incendios forestales

Los incendios forestales provoca la muerte de animales y la destrucción de nuestros bosques. Para ayudar a la naturaleza a recuperarse, autoridades y pobladores de nuestra selva, diseminan en las zonas afectadas, unas esferas restauradoras elaboradas por científicos del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana que está haciendo un verdadero milagro.





