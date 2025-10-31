GRABADO el 31-10-2025

¡LA RESPALDA! Asesor de congresista Lucinda Vásquez reveló que ella padece cáncer HLR

Luego que se difundieran imágenes en que un asesor de la congresista Vásquez le corta las uñas de los pies en pleno horario laboral y esto haya generado críticas sobre el uso de recursos y tiempo en el cargo público, ha escalado a una posible investigación en la Comisión de Ética.



lucindavazquez





Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



PROGRAMAS

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública

Nobel de economía: Fujimori derrocó la democracia en Perú LR.

PEDRO CATERIANO: "EL CONGRESO GOBIERNA DE FACTO" SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS.

UCV y Google fortalecen el futuro digital de su comunidad.

Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, hace una promesa en reunión con Marco Rubio LR.

Candidato chileno José Antonio Kast propone cerco entre Perú y Chile LR.

Sube el PETRÓLEO por tensiones entre TRUMP y MADURO Noticias del 31 de octubre de 2025 LR.

¡LA RESPALDA! Asesor de congresista Lucinda Vásquez reveló que ella padece cáncer HLR.

Keiko a la presidencia, Montesinos en prisión, Castillo y la nulidad de juicio las10deldía.

¡SE BURLA! Hildebrandt ridiculiza la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori HLR.

Patricia Juárez reafirma propuesta de jueces sin rostro en medio de campaña electoral EnVivoLR.

KEIKO FUJIMORI oficializa su CUARTA CANDIDATURA a la presidencia shorts.

Graban a "espontáneos seguidores" de Fuerza Popular shorts.

Maduro niega la existencia de la Generación Z LR.

Admiten a trámite apelación de JNJ contra reposición de Espinoza como fiscal de la Nación HLR.

Keiko Fujimori presenta a sus candidatos: rostros viejos y nuevos buscan volver al poder LR.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.