GRABADO el 02-11-2025

Gobierno de México confirma que Carlos Monzo tenía protección oficial LR

El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue asesinado durante un evento del Día de Muertos, a pesar de contar con protección oficial desde diciembre de 2024. Según el gobierno federal, la Guardia Nacional le había asignado 14 elementos para su seguridad, la cual fue reforzada en mayo. Manzo había denunciado amenazas del crimen organizado y solicitado apoyo adicional al gobierno federal.



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e



carlos monzo

carlos monzo uruapan

homicidios mexico

secretaria de seguridad mexico

alcalde de uruapan

Gobierno de México confirma que Carlos Monzo tenía protección oficial LR.

¡BOMBA POLÍTICA! Vladimir Cerrón oficializa su candidatura presidencial pese a estar prófugo HLR.

EE. UU. lanza nuevo ATAQUE en el Caribe y deja tres MU3RT0S.

Rusia confirma contacto con Gobierno de Maduro ante conflicto con EE.UU. LR.

¡NADA CAMBIÓ! RUTAS DE LIMA reiniciará COBRO de PEAJES en la Panamericana Sur HLR.

Irán reconstruirá sus instalaciones nucleares tras bombardeos de Israel y EE. UU. LR.

Alcalde Carlos Manzo pidió ayuda a Sheinbaum antes de ser asesinad LR.

Al menos 23 muerts tras explosión en supermercado de Hermosillo LR.

Carlos Manzo, alcalde en México, es asesindo en el Día de los Muertos LR.

Así se vivió el Día de Todos los Santos en Perú LR.

Día de Todos los Santos: Miles visitan el cementerio Nueva Esperanza LR.

SEÑOR de los MILAGROS EN VIVO: ÚLTIMO RECORRIDO del año LR.

Caribe en alerta: Trinidad y Tobago prepara ejército ante tensiones entre EE. UU. y Venezuela LR.

Día de Todos los Santos en cementerios del Perú en imágenes EnVivoLR.

Mercados anuncian paro: ¡Comerciantes exigen freno a las extorsiones! LR.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.