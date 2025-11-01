GRABADO el 01-11-2025

Mercados anuncian paro: ¡Comerciantes exigen freno a las extorsiones! LR

¡Atención, Perú! Comerciantes de todo el país han dicho ¡basta ya! y alistan un paro nacional con marcha hacia el Congreso. ¿Cuándo será y por qué protestan? Aquí te lo contamos.

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

LaRepública

Desde La República - LR+

Gobierno de México confirma que Carlos Monzo tenía protección oficial LR.

¡BOMBA POLÍTICA! Vladimir Cerrón oficializa su candidatura presidencial pese a estar prófugo HLR.

EE. UU. lanza nuevo ATAQUE en el Caribe y deja tres MU3RT0S.

Rusia confirma contacto con Gobierno de Maduro ante conflicto con EE.UU. LR.

¡NADA CAMBIÓ! RUTAS DE LIMA reiniciará COBRO de PEAJES en la Panamericana Sur HLR.

Irán reconstruirá sus instalaciones nucleares tras bombardeos de Israel y EE. UU. LR.

Alcalde Carlos Manzo pidió ayuda a Sheinbaum antes de ser asesinad LR.

Al menos 23 muerts tras explosión en supermercado de Hermosillo LR.

Carlos Manzo, alcalde en México, es asesindo en el Día de los Muertos LR.

Así se vivió el Día de Todos los Santos en Perú LR.

Día de Todos los Santos: Miles visitan el cementerio Nueva Esperanza LR.

SEÑOR de los MILAGROS EN VIVO: ÚLTIMO RECORRIDO del año LR.

Caribe en alerta: Trinidad y Tobago prepara ejército ante tensiones entre EE. UU. y Venezuela LR.

Día de Todos los Santos en cementerios del Perú en imágenes EnVivoLR.

Mercados anuncian paro: ¡Comerciantes exigen freno a las extorsiones! LR.

Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

Gobierno de México confirma que Carlos Monzo tenía protección oficial LR

video

¡BOMBA POLÍTICA! Vladimir Cerrón oficializa su candidatura presidencial pese a estar prófugo HLR

video

EE. UU. lanza nuevo ATAQUE en el Caribe y deja tres MU3RT0S

video

Rusia confirma contacto con Gobierno de Maduro ante conflicto con EE.UU. LR

video

¡NADA CAMBIÓ! RUTAS DE LIMA reiniciará COBRO de PEAJES en la Panamericana Sur HLR

video

Irán reconstruirá sus instalaciones nucleares tras bombardeos de Israel y EE. UU. LR

video

Alcalde Carlos Manzo pidió ayuda a Sheinbaum antes de ser asesinad LR

video

Al menos 23 muerts tras explosión en supermercado de Hermosillo LR

video

Carlos Manzo, alcalde en México, es asesindo en el Día de los Muertos LR

video

Así se vivió el Día de Todos los Santos en Perú LR

video

Día de Todos los Santos: Miles visitan el cementerio Nueva Esperanza LR

video

SEÑOR de los MILAGROS EN VIVO: ÚLTIMO RECORRIDO del año LR

video

Caribe en alerta: Trinidad y Tobago prepara ejército ante tensiones entre EE. UU. y Venezuela LR

video

Día de Todos los Santos en cementerios del Perú en imágenes EnVivoLR

video

Mercados anuncian paro: ¡Comerciantes exigen freno a las extorsiones! LR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Gastronómico Festisabores Arequipa

Festival Gastronómico Festisabores Arequipa

Fallecimiento del escritor Abraham Valdelomar

Fallecimiento del escritor Abraham Valdelomar

Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos

Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos

Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 02 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo