01-11-2025

Caribe en alerta: Trinidad y Tobago prepara ejército ante tensiones entre EE. UU. y Venezuela LR

Trinidad y Tobago ha ordenado el confinamiento de todos los miembros de su ejército como medida de precaución ante la creciente tensión regional provocada por la crisis diplomática entre Estados Unidos y Venezuela.



caribe trinidadytobago estadosunidosdeamérica estadosunidos eeuu venezuela trump larepublica lr



caribe

trinidad y tobago

trinidad y tobago venezuela

trinidad y tobago alistamiento militar

ejercicios militares en trinidad y tobago

ejercito americano en el caribe

ejercito de estados unidos en el caribe

ejercito de usa en el caribe

estados unidos

eeuu

usa

venezuela



LaRepública

