GRABADO el 02-11-2025

Carlos Manzo, alcalde en México, es asesindo en el Día de los Muertos LR

El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado durante el Festival de las Velas, en la celebración del Día de Muertos. Hombres armados atacaron mientras celebraba con familias. Uno fue abatido y dos, detenidos. Había denunciado amenazas previas. El gobierno estatal condenó el hecho y desplegó operativos para dar con los responsables.



larepública carlosmanzo mexico uruapan claudiasheinbaum



carlos manzo

carlos manzo uruapan

alcalde carlos manzo

mexico fallece alcalde

claudia sheinbaum

Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.

