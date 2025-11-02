GRABADO el 02-11-2025

Carlos Manzo, alcalde en México, es asesindo en el Día de los Muertos LR

El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado durante el Festival de las Velas, en la celebración del Día de Muertos. Hombres armados atacaron mientras celebraba con familias. Uno fue abatido y dos, detenidos. Había denunciado amenazas previas. El gobierno estatal condenó el hecho y desplegó operativos para dar con los responsables.

larepública carlosmanzo mexico uruapan claudiasheinbaum

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

carlos manzo
carlos manzo uruapan
alcalde carlos manzo
mexico fallece alcalde
claudia sheinbaum

Desde La República - LR+

Carlos Manzo, alcalde en México, es asesindo en el Día de los Muertos LR.

Así se vivió el Día de Todos los Santos en Perú LR.

Día de Todos los Santos: Miles visitan el cementerio Nueva Esperanza LR.

SEÑOR de los MILAGROS EN VIVO: ÚLTIMO RECORRIDO del año LR.

Caribe en alerta: Trinidad y Tobago prepara ejército ante tensiones entre EE. UU. y Venezuela LR.

Día de Todos los Santos en cementerios del Perú en imágenes EnVivoLR.

Mercados anuncian paro: ¡Comerciantes exigen freno a las extorsiones! LR.

Israel bombardea Gaza pese al alto el fuego Noticias del 1 de noviembre de 2025 LR.

¡INDIGNANTE! Fiscal ROMPE ACTA POLICIAL y permite que DETENIDOS SEAN LIBERADOS en El Agustino LR.

Israel rompe la tregua y realiza nuevos ataques en Gaza LR.

Más de 9.500 candidatos postularán al Congreso bicameral LR.

Sudán bajo guerra civil, masacres y miles de desplazados LR.

Paro de transportistas: estas líneas de transporte no trabajarán este 4 de noviembre LR.

Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 27 al 31 de octubre NewsLR.

Nobel de Economía asegura que Fujimori destruyó la democracia y Castillo fracasó HardNews.

Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

Carlos Manzo, alcalde en México, es asesindo en el Día de los Muertos LR

video

Así se vivió el Día de Todos los Santos en Perú LR

video

Día de Todos los Santos: Miles visitan el cementerio Nueva Esperanza LR

video

SEÑOR de los MILAGROS EN VIVO: ÚLTIMO RECORRIDO del año LR

video

Caribe en alerta: Trinidad y Tobago prepara ejército ante tensiones entre EE. UU. y Venezuela LR

video

Día de Todos los Santos en cementerios del Perú en imágenes EnVivoLR

video

Mercados anuncian paro: ¡Comerciantes exigen freno a las extorsiones! LR

video

Israel bombardea Gaza pese al alto el fuego Noticias del 1 de noviembre de 2025 LR

video

¡INDIGNANTE! Fiscal ROMPE ACTA POLICIAL y permite que DETENIDOS SEAN LIBERADOS en El Agustino LR

video

Israel rompe la tregua y realiza nuevos ataques en Gaza LR

video

Más de 9.500 candidatos postularán al Congreso bicameral LR

video

Sudán bajo guerra civil, masacres y miles de desplazados LR

video

Paro de transportistas: estas líneas de transporte no trabajarán este 4 de noviembre LR

video

Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 27 al 31 de octubre NewsLR

video

Nobel de Economía asegura que Fujimori destruyó la democracia y Castillo fracasó HardNews

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Gastronómico Festisabores Arequipa

Festival Gastronómico Festisabores Arequipa

Fallecimiento del escritor Abraham Valdelomar

Fallecimiento del escritor Abraham Valdelomar

Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos

Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos

Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 02 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo