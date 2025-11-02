GRABADO el 02-11-2025

Irán reconstruirá sus instalaciones nucleares tras bombardeos de Israel y EE. UU. LR

Irán prometió reconstruir sus instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos en junio, asegurando que los ataques no detendrán su programa nuclear.
Los bombardeos en Fordo, Isfahán y Natanz aumentaron la tensión en la región y paralizaron las negociaciones nucleares con Estados Unidos, dejando entrever que el conflicto diplomático podría prolongarse.

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

iran
iran israel
iran israel estados unidos
iran vs estados unidos
iran bases nucleares

LaRepública noticiasinternacionales iran estadosunidos israel

Desde La República - LR+

Gobierno de México confirma que Carlos Monzo tenía protección oficial LR.

¡BOMBA POLÍTICA! Vladimir Cerrón oficializa su candidatura presidencial pese a estar prófugo HLR.

EE. UU. lanza nuevo ATAQUE en el Caribe y deja tres MU3RT0S.

Rusia confirma contacto con Gobierno de Maduro ante conflicto con EE.UU. LR.

¡NADA CAMBIÓ! RUTAS DE LIMA reiniciará COBRO de PEAJES en la Panamericana Sur HLR.

Irán reconstruirá sus instalaciones nucleares tras bombardeos de Israel y EE. UU. LR.

Alcalde Carlos Manzo pidió ayuda a Sheinbaum antes de ser asesinad LR.

Al menos 23 muerts tras explosión en supermercado de Hermosillo LR.

Carlos Manzo, alcalde en México, es asesindo en el Día de los Muertos LR.

Así se vivió el Día de Todos los Santos en Perú LR.

Día de Todos los Santos: Miles visitan el cementerio Nueva Esperanza LR.

SEÑOR de los MILAGROS EN VIVO: ÚLTIMO RECORRIDO del año LR.

Caribe en alerta: Trinidad y Tobago prepara ejército ante tensiones entre EE. UU. y Venezuela LR.

Día de Todos los Santos en cementerios del Perú en imágenes EnVivoLR.

Mercados anuncian paro: ¡Comerciantes exigen freno a las extorsiones! LR.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

Gobierno de México confirma que Carlos Monzo tenía protección oficial LR

video

¡BOMBA POLÍTICA! Vladimir Cerrón oficializa su candidatura presidencial pese a estar prófugo HLR

video

EE. UU. lanza nuevo ATAQUE en el Caribe y deja tres MU3RT0S

video

Rusia confirma contacto con Gobierno de Maduro ante conflicto con EE.UU. LR

video

¡NADA CAMBIÓ! RUTAS DE LIMA reiniciará COBRO de PEAJES en la Panamericana Sur HLR

video

Irán reconstruirá sus instalaciones nucleares tras bombardeos de Israel y EE. UU. LR

video

Alcalde Carlos Manzo pidió ayuda a Sheinbaum antes de ser asesinad LR

video

Al menos 23 muerts tras explosión en supermercado de Hermosillo LR

video

Carlos Manzo, alcalde en México, es asesindo en el Día de los Muertos LR

video

Así se vivió el Día de Todos los Santos en Perú LR

video

Día de Todos los Santos: Miles visitan el cementerio Nueva Esperanza LR

video

SEÑOR de los MILAGROS EN VIVO: ÚLTIMO RECORRIDO del año LR

video

Caribe en alerta: Trinidad y Tobago prepara ejército ante tensiones entre EE. UU. y Venezuela LR

video

Día de Todos los Santos en cementerios del Perú en imágenes EnVivoLR

video

Mercados anuncian paro: ¡Comerciantes exigen freno a las extorsiones! LR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 03 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo