GRABADO el 01-11-2025

Día de Todos los Santos: Miles visitan el cementerio Nueva Esperanza LR

Cada 1 de noviembre, miles de familias acuden al cementerio Virgen de Lourdes, conocido como Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, el más grande de Latinoamérica, para rendir homenaje a sus seres queridos en el Día de Todos los Santos. Entre flores, música, comida y rezos, los cerros se llenan de vida y color.



diadetodoslossantos cementerioperu cementerionuevaesperanza tradicionesperuanas



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



LaRepública

Gobierno de México confirma que Carlos Monzo tenía protección oficial LR.

¡BOMBA POLÍTICA! Vladimir Cerrón oficializa su candidatura presidencial pese a estar prófugo HLR.

EE. UU. lanza nuevo ATAQUE en el Caribe y deja tres MU3RT0S.

Rusia confirma contacto con Gobierno de Maduro ante conflicto con EE.UU. LR.

¡NADA CAMBIÓ! RUTAS DE LIMA reiniciará COBRO de PEAJES en la Panamericana Sur HLR.

Irán reconstruirá sus instalaciones nucleares tras bombardeos de Israel y EE. UU. LR.

Alcalde Carlos Manzo pidió ayuda a Sheinbaum antes de ser asesinad LR.

Al menos 23 muerts tras explosión en supermercado de Hermosillo LR.

Carlos Manzo, alcalde en México, es asesindo en el Día de los Muertos LR.

Así se vivió el Día de Todos los Santos en Perú LR.

Día de Todos los Santos: Miles visitan el cementerio Nueva Esperanza LR.

SEÑOR de los MILAGROS EN VIVO: ÚLTIMO RECORRIDO del año LR.

Caribe en alerta: Trinidad y Tobago prepara ejército ante tensiones entre EE. UU. y Venezuela LR.

Día de Todos los Santos en cementerios del Perú en imágenes EnVivoLR.

Mercados anuncian paro: ¡Comerciantes exigen freno a las extorsiones! LR.

Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.