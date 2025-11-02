GRABADO el 02-11-2025

Al menos 23 muerts tras explosión en supermercado de Hermosillo LR

Una explosión en el supermercado Waldos, ubicado en el centro de Hermosillo, dejó 23 muertos y 11 heridos, entre ellos varios menores de edad. Las autoridades locales continúan trabajando en la atención de los afectados y en la identificación de las víctimas.

El gobernador Alfonso Durazo ordenó una investigación para esclarecer las causas del siniestro, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública descartó que se tratara de un ataque. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias y apoyo a las familias afectadas por esta tragedia que ha conmocionado a todo México.



