GRABADO el 16-10-2025

Marcha del 15 de octubre: 82 policías resultaron heridos 22 permanecen internados

Visiblemente afectados, con la cabeza vendada y el rostro ensangrentado, decenas de policías fueron auxiliados y trasladados en ambulancias tras los violentos enfrentamientos registrados en el Centro Histórico de Lima durante las manifestaciones del pasado 15 de octubre.

De acuerdo con fuentes del Hospital Central de la Policía Nacional del Perú (PNP), un total de 89 efectivos resultaron heridos, de los cuales 22 permanecen internados por contusiones en la cabeza y otras lesiones de gravedad. Uno de los agentes llegó inconsciente al nosocomio debido a los golpes que recibió.

El general Máximo Ramírez informó que muchos de los policías presentan diagnósticos de fracturas y conmociones cerebrales, por lo que han recibido entre tres y ocho días de descanso médico. Hay personal con el labio partido, una señorita policía con el pómulo hinchado por las pedradas que recibió. Es trágico ver cómo llegan nuestros hermanos al hospital, expresó.

UNIDADES MÁS AFECTADAS

Las unidades más afectadas fueron Servicios Especiales Águila (25 heridos), USE Leopardo (17), USE Centro (13) y la Subunidad de Acciones Especiales Centro (5). También se reportaron lesionados en la Dirincri, con cuatro efectivos heridos.

Entre los policías hospitalizados se encuentra el suboficial de tercera Luis Magallanes, integrante de la Dirincri, quien fue diagnosticado con traumatismo múltiple tras ser agredido en la intersección de las avenidas Abancay y jirón Cusco. Magallanes es el agente que efectuó el disparo contra el joven rapero Eduardo Ruiz Sáenz, actualmente en estado crítico.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 17 DE OCTUBRE DEL 2025.

24Horas VIVO Transportistas apagarán motores tras crimen contra chofer.

24Horas VIVO VES: permanecen en hospital víctimas de ataque a combi.

Exministros del Interior y exjefe de la DINI opinan sobre protesta que dejó un fallecido.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 16 DE OCTUBRE DEL 2025.

¡Terror en Lurín! Asesinan a chofer y copiloto de combi.

Denuncian intento de manipulación en levantamiento del cadáver de Eduardo Ruiz por dos coroneles.

Gobierno anuncia que declarará estado de emergencia en Lima Metropolitana.

Panamericana Televisión inicia una nueva era.

San Marcos rechaza declaraciones del ministro del Interior sobre sus estudiantes tras marcha.

Nos dispararon a quemarropa: Generación Z denuncia violencia policial tras muerte de manifestante.

Policías de civil armados en marcha del 15 de octubre generan polémica y cuestionamientos.

¡EXCLUSIVO! Más policías de la Dirincri participaron en marcha del 15 de octubre.

Minsa reporta 31 civiles heridos tras marcha del 15 de octubre.

Marcha del 15 de octubre: 82 policías resultaron heridos 22 permanecen internados.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 17 DE OCTUBRE DEL 2025

video

24Horas VIVO Transportistas apagarán motores tras crimen contra chofer

video

24Horas VIVO VES: permanecen en hospital víctimas de ataque a combi

video

Exministros del Interior y exjefe de la DINI opinan sobre protesta que dejó un fallecido

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 16 DE OCTUBRE DEL 2025

video

¡Terror en Lurín! Asesinan a chofer y copiloto de combi

video

Denuncian intento de manipulación en levantamiento del cadáver de Eduardo Ruiz por dos coroneles

video

Gobierno anuncia que declarará estado de emergencia en Lima Metropolitana

video

Panamericana Televisión inicia una nueva era

video

San Marcos rechaza declaraciones del ministro del Interior sobre sus estudiantes tras marcha

video

Nos dispararon a quemarropa: Generación Z denuncia violencia policial tras muerte de manifestante

video

Policías de civil armados en marcha del 15 de octubre generan polémica y cuestionamientos

video

¡EXCLUSIVO! Más policías de la Dirincri participaron en marcha del 15 de octubre

video

Minsa reporta 31 civiles heridos tras marcha del 15 de octubre

video

Marcha del 15 de octubre: 82 policías resultaron heridos 22 permanecen internados

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Terremoto de Lima - 1966

Terremoto de Lima - 1966

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 17 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo