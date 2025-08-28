GRABADO el 28-08-2025

Ataque ruso mata a 18 personas incluidos niños y daña sede de la UE en Kiev El Comercio

Un devastador ataque masivo de Rusia en Kiev ocurrido el 28 de agosto, dejó al menos 18 civiles muertos, incluidos cuatro niños, y decenas de heridos. El asalto incluyó 598 drones y 31 misiles, derribados en su mayoría por la defensa ucraniana, pero causando graves daños en edificios diplomáticos como la sede de la UE y el British Council. El presidente Zelenskiy denunció el respaldo de Hungría a Moscú y clama por sanciones más duras contra Rusia. Expertos y líderes internacionales se pronunciaron con condenas enérgicas. Analizamos todos los detalles.



