GRABADO el 18-08-2025

Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga ¿Dónde y a qué hora juegan?

Real Madrid debuta en LaLiga de España frente a Osasuna en la temporada 2025/26. Los madridistas harán su estreno como locales y aquí puedes conocer el horario y todos los detalles del partido del 'Rey de Europa'.

Desde Líbero

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

