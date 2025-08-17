GRABADO el 17-08-2025

¡Atención! Universitario jugará por 'premio consuelo' si queda eliminado de Libertadores Líbero

UniversitarioDeDeportes disputará por un torneo si queda eliminado de la CopaLibertadores. Los cremas tendrán un premio consuelo si Palmeiras los descalifica de la competición internacional.

Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

Universitario tomará acciones legales por gol anulado ante Huancayo Líbero.

PEDRO AQUINO PODRÍA LLEGAR A ALIANZA LIMA Líbero.

¡ATENCIÓN! Universitario tomará acciones legales tras gol anulado ante Sport Huancayo Líbero.

NEYMAR RECIBIÓ LA PEOR GOLEADA DE SU CARRERA ANTE VASCO DA GAMA Y ROMPIÓ EN LLANTO Líbero.

ÁLVARO BARCO SE MANIFESTÓ SOBRE EL GOL ANULADO DE UNIVERSITARIO QUÉ OPINAS Líbero.

AGUSTÍN LOZANO SERÁ PRESIDENTE DE LA FPF HASTA EL 2030 Líbero.

¡Atención! Universitario jugará por 'premio consuelo' si queda eliminado de Libertadores Líbero.

¿Se olvidaron de Erick Noriega? Gremio de Brasil fichó a campeón con FC Barcelona Líbero.

UNIVERSITARIO 1-1 SPORT HUANCAYO: Análisis y resumen del partido AGÓNICO EMPATE Líbero.

UNIVERSITARIO VS SPORT HUANCAYO FECHA 6 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

UNIVERSITARIO NO PUDO QUEDARSE CON EL TRIUNFO Y EMOATO 1-1 ANTE HUANCAYO Líbero.

Barcos y Franco Navarro Jr. hablaron sobre partido por Sudamericana y salida de Noriega Líbero.

¿ALIANZA LIMA busca el fichaje de PEDRO AQUINO? Líbero.

BARCELONA VS MALLORCA EN VIVO LA LIGA 2025-26 - FECHA 1 Líbero.

Alianza Lima derrotó a ADT en la despedida de Erick Noriega en Matute .

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Líbero

video

Universitario tomará acciones legales por gol anulado ante Huancayo Líbero

video

PEDRO AQUINO PODRÍA LLEGAR A ALIANZA LIMA Líbero

video

¡ATENCIÓN! Universitario tomará acciones legales tras gol anulado ante Sport Huancayo Líbero

video

NEYMAR RECIBIÓ LA PEOR GOLEADA DE SU CARRERA ANTE VASCO DA GAMA Y ROMPIÓ EN LLANTO Líbero

video

ÁLVARO BARCO SE MANIFESTÓ SOBRE EL GOL ANULADO DE UNIVERSITARIO QUÉ OPINAS Líbero

video

AGUSTÍN LOZANO SERÁ PRESIDENTE DE LA FPF HASTA EL 2030 Líbero

video

¡Atención! Universitario jugará por 'premio consuelo' si queda eliminado de Libertadores Líbero

video

¿Se olvidaron de Erick Noriega? Gremio de Brasil fichó a campeón con FC Barcelona Líbero

video

UNIVERSITARIO 1-1 SPORT HUANCAYO: Análisis y resumen del partido AGÓNICO EMPATE Líbero

video

UNIVERSITARIO VS SPORT HUANCAYO FECHA 6 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero

video

UNIVERSITARIO NO PUDO QUEDARSE CON EL TRIUNFO Y EMOATO 1-1 ANTE HUANCAYO Líbero

video

Barcos y Franco Navarro Jr. hablaron sobre partido por Sudamericana y salida de Noriega Líbero

video

¿ALIANZA LIMA busca el fichaje de PEDRO AQUINO? Líbero

video

BARCELONA VS MALLORCA EN VIVO LA LIGA 2025-26 - FECHA 1 Líbero

video

Alianza Lima derrotó a ADT en la despedida de Erick Noriega en Matute

Todos los videos desde Líbero en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 18 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo