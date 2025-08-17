GRABADO el 17-08-2025

¿ALIANZA LIMA busca el fichaje de PEDRO AQUINO? Líbero

El nombre de PedroAquino ha sonado fuerte en AlianzaLima en los últimos días, ello tras la partida de ErickNoriega a Gremio. ¿Qué se sabe? El gerente deportivo del club, Franco Navarro, aclaró el panorama.

Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

¿ALIANZA LIMA busca el fichaje de PEDRO AQUINO? Líbero.

UNIVERSITARIO VS SPORT HUANCAYO FECHA 6 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

BARCELONA VS MALLORCA EN VIVO LA LIGA 2025-26 - FECHA 1 Líbero.

Alianza Lima derrotó a ADT en la despedida de Erick Noriega en Matute .

ALIANZA LIMA VENCE A ADT: Hinchas reaccionan al triunfo blanquiazul en Matute Líbero.

ALIANZA LIMA VS ADT FECHA 6 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

ERICK NORIEGA SE DESPIDIÓ DE MATUTE TRAS SER FICHADO POR GERMIO Líbero.

ALIANZA LIMA GANA 3-1 DE LOCAL ANTE ADT Líbero.

SERGIO PEÑA ANOTÓ SU PRIMER TANTO CON ALIANZA LIMA EN EL 2025 Líbero.

ALIANZA LIMA venció 3-1 al ADT en el estadio Alejandro Villanueva por el Torneo Clausura Líbero.

Hernán Barcos impacta tras goleada de Palmeiras a Universitario por Copa Libertadores Líbero.

RAÚL RUIDÍAZ HABLA ACERCA DEL POLÉMICO VIDEO EN SUS REDES SOCIALES Líbero.

ESTE SERÍA EL MONTO QUE RECIBIRÍA ALIANZA LIMA POR EL PASE DE ERICK NORIEGA A GREMIO Líbero.

ERICK NORIEGA le PONE FIN a su paso por ALIANZALIMA para jugar en GREMIO Líbero.

UNIVERSITARIO vs SPORTHUANCAYO: Todos los datos para ver EnVivo el partido por la Liga1 Líbero.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Líbero

video

¿ALIANZA LIMA busca el fichaje de PEDRO AQUINO? Líbero

video

UNIVERSITARIO VS SPORT HUANCAYO FECHA 6 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero

video

BARCELONA VS MALLORCA EN VIVO LA LIGA 2025-26 - FECHA 1 Líbero

video

Alianza Lima derrotó a ADT en la despedida de Erick Noriega en Matute

video

ALIANZA LIMA VENCE A ADT: Hinchas reaccionan al triunfo blanquiazul en Matute Líbero

video

ALIANZA LIMA VS ADT FECHA 6 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero

video

ERICK NORIEGA SE DESPIDIÓ DE MATUTE TRAS SER FICHADO POR GERMIO Líbero

video

ALIANZA LIMA GANA 3-1 DE LOCAL ANTE ADT Líbero

video

SERGIO PEÑA ANOTÓ SU PRIMER TANTO CON ALIANZA LIMA EN EL 2025 Líbero

video

ALIANZA LIMA venció 3-1 al ADT en el estadio Alejandro Villanueva por el Torneo Clausura Líbero

video

Hernán Barcos impacta tras goleada de Palmeiras a Universitario por Copa Libertadores Líbero

video

RAÚL RUIDÍAZ HABLA ACERCA DEL POLÉMICO VIDEO EN SUS REDES SOCIALES Líbero

video

ESTE SERÍA EL MONTO QUE RECIBIRÍA ALIANZA LIMA POR EL PASE DE ERICK NORIEGA A GREMIO Líbero

video

ERICK NORIEGA le PONE FIN a su paso por ALIANZALIMA para jugar en GREMIO Líbero

video

UNIVERSITARIO vs SPORTHUANCAYO: Todos los datos para ver EnVivo el partido por la Liga1 Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día del Niño

Día del Niño

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Día Mundial del Peatón

Día Mundial del Peatón

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 17 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo