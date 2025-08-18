GRABADO el 18-08-2025

AGUSTÍN LOZANO SE QUEDA COMO PRESIDENTE DE LA FPF HASTA EL 2030 Líbero

Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga ¿Dónde y a qué hora juegan? Líbero.

AGUSTÍN LOZANO SE QUEDA COMO PRESIDENTE DE LA FPF HASTA EL 2030 Líbero.

Universitario tomará acciones legales por gol anulado ante Huancayo Líbero.

PEDRO AQUINO PODRÍA LLEGAR A ALIANZA LIMA Líbero.

¡ATENCIÓN! Universitario tomará acciones legales tras gol anulado ante Sport Huancayo Líbero.

NEYMAR RECIBIÓ LA PEOR GOLEADA DE SU CARRERA ANTE VASCO DA GAMA Y ROMPIÓ EN LLANTO Líbero.

ÁLVARO BARCO SE MANIFESTÓ SOBRE EL GOL ANULADO DE UNIVERSITARIO QUÉ OPINAS Líbero.

AGUSTÍN LOZANO SERÁ PRESIDENTE DE LA FPF HASTA EL 2030 Líbero.

¡Atención! Universitario jugará por 'premio consuelo' si queda eliminado de Libertadores Líbero.

¿Se olvidaron de Erick Noriega? Gremio de Brasil fichó a campeón con FC Barcelona Líbero.

UNIVERSITARIO 1-1 SPORT HUANCAYO: Análisis y resumen del partido AGÓNICO EMPATE Líbero.

UNIVERSITARIO VS SPORT HUANCAYO FECHA 6 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero.

UNIVERSITARIO NO PUDO QUEDARSE CON EL TRIUNFO Y EMOATO 1-1 ANTE HUANCAYO Líbero.

Barcos y Franco Navarro Jr. hablaron sobre partido por Sudamericana y salida de Noriega Líbero.

¿ALIANZA LIMA busca el fichaje de PEDRO AQUINO? Líbero.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Líbero

video

Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga ¿Dónde y a qué hora juegan? Líbero

video

AGUSTÍN LOZANO SE QUEDA COMO PRESIDENTE DE LA FPF HASTA EL 2030 Líbero

video

Universitario tomará acciones legales por gol anulado ante Huancayo Líbero

video

PEDRO AQUINO PODRÍA LLEGAR A ALIANZA LIMA Líbero

video

¡ATENCIÓN! Universitario tomará acciones legales tras gol anulado ante Sport Huancayo Líbero

video

NEYMAR RECIBIÓ LA PEOR GOLEADA DE SU CARRERA ANTE VASCO DA GAMA Y ROMPIÓ EN LLANTO Líbero

video

ÁLVARO BARCO SE MANIFESTÓ SOBRE EL GOL ANULADO DE UNIVERSITARIO QUÉ OPINAS Líbero

video

AGUSTÍN LOZANO SERÁ PRESIDENTE DE LA FPF HASTA EL 2030 Líbero

video

¡Atención! Universitario jugará por 'premio consuelo' si queda eliminado de Libertadores Líbero

video

¿Se olvidaron de Erick Noriega? Gremio de Brasil fichó a campeón con FC Barcelona Líbero

video

UNIVERSITARIO 1-1 SPORT HUANCAYO: Análisis y resumen del partido AGÓNICO EMPATE Líbero

video

UNIVERSITARIO VS SPORT HUANCAYO FECHA 6 TORNEO CLAUSURA LIGA 1 2025 Líbero

video

UNIVERSITARIO NO PUDO QUEDARSE CON EL TRIUNFO Y EMOATO 1-1 ANTE HUANCAYO Líbero

video

Barcos y Franco Navarro Jr. hablaron sobre partido por Sudamericana y salida de Noriega Líbero

video

¿ALIANZA LIMA busca el fichaje de PEDRO AQUINO? Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día Internacional de la Fotografía

Día Internacional de la Fotografía

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 19 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

15º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo