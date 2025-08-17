Barcos y Franco Navarro Jr. hablaron sobre partido por Sudamericana y salida de Noriega Líbero
HernánBarcos declaró tras el triunfo ante ADT en Matute y lo que se viene por CopaSudamericana. Franco Navarro Jr. habló sobre la salida de ErickNoriega del club blanquiazul.
