¡ATENCIÓN! Universitario tomará acciones legales tras gol anulado ante Sport Huancayo Líbero
El gerente legal de UniversitarioDeDeportes se pronunció sobre el polémico gol anulado a los cremas ante Sport Huancayo por la Liga1. Adrián Gilabert fue enfático en anunciar que la institución merengue tomará cartas en el asunto por esta acción de juego.
Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ
Desde Líbero
REAL MADRID VS OSASUNA EN VIVO LA LIGA 2025-26 - FECHA 1 Líbero.
¡INSÓLITO! Erick Noriega reaccionó al conocer que Aquino lo reemplazará en Alianza Lima Líbero.
RACING VS PEÑAROL: ¿Dónde y a qué hora ver el partido por la COPA SUDAMERICANA? Líbero.
¿Cómo se jugarían los playoffs de la LIGA 1 2025? Líbero.
SANTOS LAGUNA EMITE COMUNICADO SOBRE ESTADO FÍSICO DE PEDRO AQUINO Líbero.
Alianza Lima en negociaciones para fichar a Pedro Aquino de cara al Clausura y Sudamericana Líbero.
Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga ¿Dónde y a qué hora juegan? Líbero.
AGUSTÍN LOZANO SE QUEDA COMO PRESIDENTE DE LA FPF HASTA EL 2030 Líbero.
Universitario tomará acciones legales por gol anulado ante Huancayo Líbero.
PEDRO AQUINO PODRÍA LLEGAR A ALIANZA LIMA Líbero.
¡ATENCIÓN! Universitario tomará acciones legales tras gol anulado ante Sport Huancayo Líbero.
NEYMAR RECIBIÓ LA PEOR GOLEADA DE SU CARRERA ANTE VASCO DA GAMA Y ROMPIÓ EN LLANTO Líbero.
ÁLVARO BARCO SE MANIFESTÓ SOBRE EL GOL ANULADO DE UNIVERSITARIO QUÉ OPINAS Líbero.
AGUSTÍN LOZANO SERÁ PRESIDENTE DE LA FPF HASTA EL 2030 Líbero.
¡Atención! Universitario jugará por 'premio consuelo' si queda eliminado de Libertadores Líbero.
Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.
Líbero
Todos los videos desde Líbero en Youtube.