Presidente del JNE declara ante la prensa en Pasco

Presidente del JNE declara ante la prensa en Pasco

Presidente del JNE declara ante la prensa en Pasco.

EnVivo JNE inaugura oficina desconcentrada en Pasco.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 25 de setiembre de 2025.

Elecciones complementarias Pión votará con orgullo este domingo .

¿Por qué Pión y Ninabamba no han renovado a sus autoridades? .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 24 de setiembre de 2025.

Envivo JNE interpone medida cautelar para suspender resoluciones del PJ por caso Unidad Popular.

Pión y Ninabamba: los distritos que este domingo irán a votar .

Cajamarca rumbo a las EMC 2025: Pion y Ninabamba eligen a sus autoridades.

JNE interpone medida cautelar ante el Tribunal Constitucional por el caso Unidad Popular .

Procurador del JNE: "No existe la inscripción provisional de partidos" .

Elecciones primarias: partidos necesitan al menos 10 de participación .

Más de 100 mil jóvenes con DNI amarillo no podrían votar .

Más del 50 de jóvenes no se identifican con ninguna tendencia política .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 23 de setiembre de 2025.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Aniversario de Creación y Semana Turística de Huaytará (Huancavelica)

Día Mundial de la Anticoncepción

Día Mundial de la Anticoncepción

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Nacimiento del médico Honorio Delgado

Nacimiento del médico Honorio Delgado

