GRABADO el 08-09-2025

Imágenes que dejó el avistamiento de la luna de sangre en el mundo El Comercio

Una impresionante LunadeSangre iluminó el cielo durante el EclipseLunarTotal visible en Asia, Oceanía, y parcialmente en Europa y África .

El fenómeno se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y nuestro satélite entra en la sombra terrestre, tiñéndose de rojo .



Este fue el segundo eclipse lunar de 2025 y la antesala del esperado eclipse solar del 12 de agosto de 2026 .



