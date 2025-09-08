Imágenes que dejó el avistamiento de la luna de sangre en el mundo El Comercio
Una impresionante LunadeSangre iluminó el cielo durante el EclipseLunarTotal visible en Asia, Oceanía, y parcialmente en Europa y África .
El fenómeno se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y nuestro satélite entra en la sombra terrestre, tiñéndose de rojo .
Este fue el segundo eclipse lunar de 2025 y la antesala del esperado eclipse solar del 12 de agosto de 2026 .
¿Dónde viste el eclipse?
