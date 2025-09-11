GRABADO el 11-09-2025

Maduro despliega tropas en 284 frentes tras amenaza de EE.UU. El Comercio

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha anunciado oficialmente la activación del Plan Independencia 200, una operación militar de gran escala en respuesta directa a las constantes provocaciones de Estados Unidos, especialmente por el reciente despliegue de la flota naval estadounidense en el mar del Caribe. Este plan contempla el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los Cuerpos Combatientes y la Milicia Nacional Bolivariana en 284 frentes de batalla, con el objetivo según Maduro de garantizar la independencia y la paz de Venezuela ante cualquier intento de intervención extranjera. El líder chavista advirtió que el país está preparado para volver a combatir por su libertad si es necesario.



Durante su alocución, Maduro hizo un llamado a sus fuerzas a proteger todas las costas de punta a punta y aseguró que no permitirá la presencia de imperialistas ni invasores en territorio nacional. La retórica antiestadounidense se intensifica en un contexto de creciente tensión militar en la región, con EE.UU. reforzando su presencia en el Caribe y Venezuela respondiendo con ejercicios y despliegues estratégicos. ¿Estamos ante una nueva escalada de confrontación regional? ¿Qué implicancias tiene este plan para la seguridad en América Latina?



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

