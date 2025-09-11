GRABADO el 11-09-2025

Charlie Kirk: FBI difunde fotos del posible homicida y ofrece 100 mil dólares El Comercio

El FBI ha ofrecido una recompensa de 100 mil dólares para quien brinde información que ayude a identificar al sospechoso involucrado en el tiroteo que cobró la vida del activista conservador Charlie Kirk. Se han difundido imágenes de una persona de interés: viste gorra, lentes de sol y camiseta de manga larga negra.



El presidente Donald Trump declaró que aún no posee más datos que los ya públicos, describiendo que hay una especie de cacería virtual en marcha para capturar al responsable. Además, Trump confirmó que Charlie Kirk será honrado póstumamente con la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo reconocimiento civil.



La oficina del FBI en Salt Lake City también reveló que el arma presuntamente usada fue encontrada cerca del campus donde ocurrió el hecho. Se recogieron huellas dactilares, marcas de calzado y otros indicios forenses que podrían ser claves para resolver el caso. Las autoridades pidieron la colaboración ciudadana para identificar al sospechoso mediante las fotos difundidas.



