Pete Hegseth advierte a Maduro: EE.UU. amplía lucha contra narcotráfico El Comercio
El Secretario de Guerra de Estados Unidos y jefe del Pentágono, Pete Hegseth, lanzó una dura advertencia al líder venezolano Nicolás Maduro: el despliegue militar estadounidense frente a las costas de Venezuela no es un entrenamiento, sino una operación real para combatir el narcotráfico. En una entrevista exclusiva con Fox News, Hegseth afirmó que el régimen chavista está vinculado directamente al envío de drogas hacia EE.UU. y que el gobierno norteamericano está listo para actuar contra los llamados narcoterroristas.
Durante una visita no anunciada a Puerto Rico, el funcionario inspeccionó a miles de soldados desplegados y confirmó la presencia de cazas F-35 en la isla como parte de la estrategia. Además, recordó que Washington mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro.
La operación incluye fuerzas navales, aéreas y comandos especiales, y representa una escalada significativa en la postura de Estados Unidos frente al régimen venezolano.
Desde EL COMERCIO
