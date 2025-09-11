GRABADO el 11-09-2025

¿Por qué se desato el caos en Francia tras el ajuste económico de Macron? El Comercio

Francia vive un jueves de tensión: manifestaciones de izquierda y ultraizquierda se desataron en varias ciudades como París, Lyon, Marsella y Rennes contra los recientes ajustes económicos impulsados por el presidente Emmanuel Macron.



Con el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu, designado tras la caída de François Bayrou, el país enfrenta una crisis política y económica profunda. Se desplegaron más de 80.000 policías, reportan cientos de detenciones y bloqueos de carreteras, instituciones públicas y escuelas han sido afectadas mientras los manifestantes pintan lemas como Bloqueemos todo.



Desde EL COMERCIO

¿Por qué se desato el caos en Francia tras el ajuste económico de Macron?

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

