IRL: LO QUE NADIE TE MUESTRA DE LA NUEVA VÍA EXPRESA SUR PELC EN VIVO
Este jueves 11 de septiembre desde las 5:00 p.m., acompaña al periodista Juan Pablo León en el episodio 3 de PasaEnLaCalle, transmitido en vivo desde la recién inaugurada Vía Expresa Sur.
¿Cómo afecta una vía rápida de 12 carriles a los vecinos?
¿Qué opinan los que viven, caminan o trabajan junto a esta megaobra vial?
SIN GUIONES. SIN FILTROS. EN VIVO.
Conéctate en YouTube, Kick o TikTok a través del canal de El Comercio
Comenta, comparte y sé parte de la conversación.
PasaEnLaCalle VíaExpresaSur transmisiónenVivo ElComercio
