GRABADO el 15-09-2025

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos?

Descubre lo que los astros tienen preparado para ti en la semana del 15 al 21 de setiembre . La tarotista Karen Mestanza te revela las energías y mensajes para tu signo. ¡No te lo pierdas!

Desde Cosmos Perú

Cosmos Noticias Digital - 15 de setiembre.

Aries, Tauro y Géminis: ¡energías que marcan rumbo!.

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos? .

Cosmos Noticias Digital - 12 de setiembre.

Cosmos Noticias Digital.

Cosmos Noticias Digital.

Cosmos Noticias Digital - 11 de setiembre.

Asesinan a trabajador municipal y piden S/ 20 mil para entregar cuerpo.

Detonan explosivo en vivienda de Nuevo Chao.

Captan a sujetos cortando cables en la urb. Los Jardines.

Un fallecido y dos heridos dejó accidente en el tramo Chuín Paiján.

Acusan a Sergio Bolaños de tiroteo en urb. Progresiva Metropolitana.

Éxito total: cine de Bollywood conquistó al público.

Profesor solicitaba presunto favor sexual a su alumna.

Cae presunta banda delictiva Los Indeseables de Pacasmayo.

Además hoy día 15 de Setiembre en el calendario del Perú.

Cosmos Perú

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Creación de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP)

Creación de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP)

Día Mundial del Linfoma

Día Mundial del Linfoma

Día Internacional de la Democracia

Día Internacional de la Democracia

Fiesta de la Exaltación de la Cruz en Calca (Cusco)

Fiesta de la Exaltación de la Cruz en Calca (Cusco)

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

