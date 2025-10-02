GRABADO el 02-10-2025

Alumnos se agarran a golpes dentro de la UNT

Tras la grezca, uno de ellos terminó noqueado.

Dos jóvenes universitarios no tuvieron mejor idea para arreglar sus discrepancias que con una pelea, es así como se enfrentaron a puños y patadas.

Como si fuera un ring de box, los estudiantes que pertenecerían a las Facultades de Derecho e Ingeniería, se liaron a golpes ante la vista y presencia de propios y extraños.

El enfrentamiento se produjo en los exteriores de la Facultad de Derecho. Como producto de los golpes, uno de los jóvenes terminó noqueado y tirado en el suelo.

Otra pelea en centro de estudios

El último fin de semana en la sede de la oficina de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad también se produjo una pelea entre dos estudiantes, uno de nacionalidad venezolana y otra peruana.

Uno de ellos acabó en el suelo, mientras que su adversario lo sujetaba del cuello para no soltarlo. Los dos estudiantes tuvieron que ser separados por otros compañeros.

Ante este último hecho, la institución a través de un comunicado informó que se adoptarían las medidas correctivas correspondientes a los valores institucionales.

Dos enfrentamientos en casa de estudios superiores ponen en tela juicio la falta de tolerancia que tienen los ciudadanos, para resolver sus discusiones.

