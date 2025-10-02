GRABADO el 02-10-2025

El precio del kilo de pota se mantiene en el Mercado Palermo

Precio no varía a pesar de las protestas de pescadores en diversas regiones del país, ante veda de este producto.



En los mercados de Trujillo, como el Zonal Palermo, el precio del kilo de pota continúa en 7 soles, manteniéndose desde hace dos meses, cuando anteriormente superaba los 10 soles. La mixtura, por su parte, se ofrece a 5 soles el medio kilo, lo que ha generado que las amas de casa encuentren un respiro en sus compras diarias.



Mientras tanto, en varias regiones del país persiste la incertidumbre entre los pescadores artesanales, quienes realizan manifestaciones y bloqueos en rechazo a la veda y exigiendo la ampliación de la extracción de este recurso. A pesar de este panorama, los comerciantes aseguran que las ventas se mantienen normales y que, por ahora, no hay riesgo de desabastecimiento.



Entre ellos destaca la historia de un comerciante venezolano, quien lleva más de cuatro años en Perú y afirma no arrepentirse de haber ingresado a este rubro y es que de ayudante pasó a ser dueño de su propio negocio.



En paralelo, gremios de pescadores reiteran su rechazo a la resolución de PRODUCE que fijó una cuota de 42 mil toneladas de pota, cifra que consideran insuficiente y que, aseguran, solo beneficia a las flotas extranjeras.



El precio del kilo de pota se mantiene en el Mercado Palermo.

