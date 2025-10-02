GRABADO el 02-10-2025

Trabas técnicas impiden construcción de colegio

La presidenta del Consejo Regional de La Libertad responde sobre la construcción del colegio de Julcán y menciona que la obra enfrenta trabas técnicas.



Un grupo de pobladores del caserío San Antonio, en la provincia de Julcán, llegó hasta la sede del Gobierno Regional de La Libertad, en Trujillo, para exigir la construcción de su institución educativa, una obra largamente esperada por la comunidad. Con carteles y reclamos, los manifestantes pidieron una solución inmediata, asegurando que sus hijos siguen estudiando en condiciones precarias.



La presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza, explicó que se trata de un proyecto heredado de la gestión anterior, el cual ya contaba con un perfil técnico. Sin embargo, durante los estudios de suelo se constató que la vía departamental pasa muy cerca del terreno, lo que obliga a levantar un muro de contención no previsto inicialmente.



La empresa contratista advirtió que este adicional de obra elevaría la inversión a más de 10 millones de soles, superando el 50 del presupuesto y, por ley de contrataciones, se anularía el contrato.



Asimismo, Carranza precisó que se vienen sosteniendo reuniones entre la contratista, la Gerencia Regional de Infraestructura y el propio Gobierno Regional para encontrar una salida técnica y legal que permita ejecutar el colegio.



Mientras tanto, los pobladores anunciaron que continuarán vigilantes a la espera de una solución.



