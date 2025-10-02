GRABADO el 02-10-2025

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL

¡Las noticias contadas a tu manera! Ya inició CosmosNoticiasDigital



Deja tu comentario a Karla Villarreal e Ingmar Asmat



Síguenos en:



Canal 31 señal abierta

Canal 15.1 en TDT

Claro TV canal 30

App Bitel TV 360

tvcosmos.pe

de 90 cableras a nivel nacional



LaVozDelNortePeruano

Desde Cosmos Perú

Alumnos se agarran a golpes dentro de la UNT.

Trabas técnicas impiden construcción de colegio.

El precio del kilo de pota se mantiene en el Mercado Palermo.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL.

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos? .

Aries, Tauro y Géminis: arranque cósmico en la semana del 29/09 al 05/10.

EnVivo GRAN CORSO DE PRIMAVERA POR EL 73 FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PRIMAVERA.

Cosmos Noticias Digital - VIERNES 26 de setiembre del 2025.

Cosmos Noticias Digital - JUEVES 25 de setiembre del 2025.

Cosmos Noticias Digital - Miércoles 24 de setiembre del 2025.

Una raya más al tigre: dejan explosivo en bodega.

¡Otro más! Asesinan a padre de familia en Casa Grande.

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.