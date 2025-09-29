GRABADO el 29-09-2025

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos?

Descubre lo que los astros tienen preparado para ti en la semana del 29 de setiembre al 05 de octubre . Nuestra tarotista, Karen Mestanza, te revela las energías y mensajes para tu signo. ¡No te lo pierdas!

CosmosZodiacal horóscopo tarot horóscoposemanal parati astros fyp octubre Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Síguenos en nuestras redes sociales:

FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru
X: https://twitter.com/TVCosmosPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu
IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/

Página Web: https://tvcosmos.pe/

SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/

TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL.

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos? .

Aries, Tauro y Géminis: arranque cósmico en la semana del 29/09 al 05/10.

EnVivo GRAN CORSO DE PRIMAVERA POR EL 73 FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PRIMAVERA.

Cosmos Noticias Digital - VIERNES 26 de setiembre del 2025.

Cosmos Noticias Digital - JUEVES 25 de setiembre del 2025.

Cosmos Noticias Digital - Miércoles 24 de setiembre del 2025.

Una raya más al tigre: dejan explosivo en bodega.

¡Otro más! Asesinan a padre de familia en Casa Grande.

MPT cierra temporalmente el Coliseo Gran Chimú.

Una casona histórica de Trujillo es blanco de pintas.

Día Internacional de las lenguas de señas: inclusión y respeto cultural.

Vecinos incómodos por mal estado de vía destinada para el corso.

Cosmos Noticias Digital - Martes 23 de setiembre del 2025.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL

video

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos?

video

Aries, Tauro y Géminis: arranque cósmico en la semana del 29/09 al 05/10

video

EnVivo GRAN CORSO DE PRIMAVERA POR EL 73 FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PRIMAVERA

video

Cosmos Noticias Digital - VIERNES 26 de setiembre del 2025

video

Cosmos Noticias Digital - JUEVES 25 de setiembre del 2025

video

Cosmos Noticias Digital - Miércoles 24 de setiembre del 2025

video

Una raya más al tigre: dejan explosivo en bodega

video

¡Otro más! Asesinan a padre de familia en Casa Grande

video

MPT cierra temporalmente el Coliseo Gran Chimú

video

Una casona histórica de Trujillo es blanco de pintas

video

Día Internacional de las lenguas de señas: inclusión y respeto cultural

video

Vecinos incómodos por mal estado de vía destinada para el corso

video

Cosmos Noticias Digital - Martes 23 de setiembre del 2025

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Traducción

Día Internacional de la Traducción

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 30 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.50
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo