GRABADO el 27-08-2025

¡CAUSARON DESTROZOS! Fuertes vientos azotan Piura y desatan preocupación por graves daños

CAUSARON DESTROZOS Este miércoles, ciudadanos del distrito de Canchaque, en Piura, fueron sorprendidos por fuertes vientos que arrancaron los techos de varias viviendas y levantaron una gran cantidad de polvo. El Senamhi advirtió que hasta mañana, jueves, se prevén ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h. Este fenómeno llama la atención, ya que se presenta pocos días después de que se registraran vientos similares en la costa y la sierra sur del país.



Desde El Búho pe

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

