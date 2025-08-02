GRABADO el 09-08-2025

Illariywan Yachariy: Crecen tensiones entre Perú y Colombia

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 2 al 8 de agosto de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.

Sábado 2 de agosto de 2025
Estadom llumpay wayramanta runakunata allin kananpaq harkan / Estado garantiza la seguridad de población ante vientos intensos

Domingo 3 de agosto de 2025
Suyupa economíanmi llapan suyupa economíanmanta wiñanqa / Economía crecerá por encima del promedio mundial

Lunes 4 de agosto de 2025
Kunan puchawmanta 2025 watapi Censos Nacionales qallaykurqun / Hoy inician oficialmente los Censos Nacionales 2025

Martes 5 de agosto de 2025
Petrom Colombia suyupa allpatan Perú suyu hapin nispa tumpan: suyu patanpim hawka kay chinkarin / Petro acusa a Perú de copar territorio de Colombia: crece la tensión en la frontera

Miércoles 6 de agosto de 2025
Perú suyupa Cancilleríanmi Gustavo Petropa, suyupa patanmanta, rimasqanta mana chaskinchu / Cancillería del Perú rechaza la posición de Gustavo Petro sobre límites

Jueves 7 de agosto de 2025
UNMSM rimanakuy qillqata nanachikunam nin / UNMSM exige respeto a tratados fronterizos

Viernes 8 de agosto de 2025
Perú suyuwan Japón suyum kuskankupi wiñaypaq qaway-illay kananpaq kallpanchanku
/ Perú y Japón impulsan turismo sostenible conjunto



Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

