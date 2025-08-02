GRABADO el 09-08-2025

Illariywan Yachariy: Crecen tensiones entre Perú y Colombia

IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 2 al 8 de agosto de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.



Sábado 2 de agosto de 2025

Estadom llumpay wayramanta runakunata allin kananpaq harkan / Estado garantiza la seguridad de población ante vientos intensos



Domingo 3 de agosto de 2025

Suyupa economíanmi llapan suyupa economíanmanta wiñanqa / Economía crecerá por encima del promedio mundial



Lunes 4 de agosto de 2025

Kunan puchawmanta 2025 watapi Censos Nacionales qallaykurqun / Hoy inician oficialmente los Censos Nacionales 2025



Martes 5 de agosto de 2025

Petrom Colombia suyupa allpatan Perú suyu hapin nispa tumpan: suyu patanpim hawka kay chinkarin / Petro acusa a Perú de copar territorio de Colombia: crece la tensión en la frontera



Miércoles 6 de agosto de 2025

Perú suyupa Cancilleríanmi Gustavo Petropa, suyupa patanmanta, rimasqanta mana chaskinchu / Cancillería del Perú rechaza la posición de Gustavo Petro sobre límites



Jueves 7 de agosto de 2025

UNMSM rimanakuy qillqata nanachikunam nin / UNMSM exige respeto a tratados fronterizos



Viernes 8 de agosto de 2025

Perú suyuwan Japón suyum kuskankupi wiñaypaq qaway-illay kananpaq kallpanchanku

/ Perú y Japón impulsan turismo sostenible conjunto







