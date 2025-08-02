Illariywan Yachariy: Crecen tensiones entre Perú y Colombia
IllariywanYachariy Este es el resumen de noticias del 2 al 8 de agosto de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.
Sábado 2 de agosto de 2025
Estadom llumpay wayramanta runakunata allin kananpaq harkan / Estado garantiza la seguridad de población ante vientos intensos
Domingo 3 de agosto de 2025
Suyupa economíanmi llapan suyupa economíanmanta wiñanqa / Economía crecerá por encima del promedio mundial
Lunes 4 de agosto de 2025
Kunan puchawmanta 2025 watapi Censos Nacionales qallaykurqun / Hoy inician oficialmente los Censos Nacionales 2025
Martes 5 de agosto de 2025
Petrom Colombia suyupa allpatan Perú suyu hapin nispa tumpan: suyu patanpim hawka kay chinkarin / Petro acusa a Perú de copar territorio de Colombia: crece la tensión en la frontera
Miércoles 6 de agosto de 2025
Perú suyupa Cancilleríanmi Gustavo Petropa, suyupa patanmanta, rimasqanta mana chaskinchu / Cancillería del Perú rechaza la posición de Gustavo Petro sobre límites
Jueves 7 de agosto de 2025
UNMSM rimanakuy qillqata nanachikunam nin / UNMSM exige respeto a tratados fronterizos
Viernes 8 de agosto de 2025
Perú suyuwan Japón suyum kuskankupi wiñaypaq qaway-illay kananpaq kallpanchanku
/ Perú y Japón impulsan turismo sostenible conjunto
