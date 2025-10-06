EN VIVO: ASÍ SE VIVE EL PARO DE TRANSPORTISTAS HOY 6 DE OCTUBRE EN LIMA Y CALLAO El Comercio
Este lunes 6 de octubre, el ParodeTransportistas sacude las calles de Lima y Callao tras el asesinato de dos conductores: Daniel José Cedeño Alfonso y Guillermo Arturo Álvarez. En esta TransmisiónEnVivo analizamos el impacto del paro convocado por la CámaraInternacionaldelTransporte como respuesta a la creciente inseguridad.
¿Qué está pasando en San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y Carabayllo? ¿Qué empresas están acatando el paro y cómo responde el Gobierno? Mientras algunas rutas permanecen bloqueadas, la ATU asegura la operatividad del Metropolitano, corredores y el Metro de Lima. ¿Será suficiente para mantener la ciudad en movimiento? Conéctate y conoce la situación en tiempo real desde los distritos más afectados.
noticiashoy breakingnews nacional Perú parotransportistas MartínOjeda inseguridad protestas transportepúblico ATU
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
