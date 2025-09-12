¿QUIÉN ERA TYLER ROBINSON y por qué asesinó a CHARLIE KIRK? Gestión
El presidente de EstadosUnidos, junto con las autoridades de Utah y el FBI, confirmaron la detención de Tyler Robinson (22 años) como principal sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Spencer Cox, gobernador de Utah, reveló que Robinson fue identificado mediante cámaras de seguridad y testimonios de sus familiares, quienes aportaron detalles decisivos sobre su implicación en el crimen.
El sospechoso fue arrestado cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, a unos 400 kilómetros al sur del campus donde ocurrió el atentado en Orem. Robinson no era estudiante de la Universidad del Valle de Utah. Fue captado llegando al evento en un Dodge Challenger, vistiendo camiseta marrón, gorra negra con logo blanco y pantalones cortos. Distintas imágenes muestran indicios de su vinculación anterior con armas, según medios locales.
El gobernador Spencer Cox hizo un llamado a los seguidores de Charlie Kirk para que se mantengan alejados de cualquier reacción violenta. No obstante, Cox también afirmó que Robinson podría enfrentarse a la pena de muerte, una posibilidad legal en esa jurisdicción. En una entrevista para Fox News, Trump expresó apoyo a que se haga justicia con todo el peso de la ley, reflejando la gravedad del caso.
