VENEZUELA ACTIVA FRENTES DE BATALLA MILITAR ANTE AMENAZAS DE EE.UU. RADAR24
En Venezuela, más de 823 presos políticos enfrentan condiciones inhumanas: sin visitas familiares, sin atención médica y sin juicio justo. En este episodio de Radar24 revelamos testimonios desgarradores de familiares como Yamiret Torres y Josely Romero, quienes narran el calvario que viven desde hace años tras la detención de sus seres queridos, Adolfo Torres y Víctor Castillo, respectivamente. Ambos fueron encarcelados sin pruebas, acusados de conspiración y corrupción, pese a no tener vínculos con los delitos imputados.
A esto se suma una grave denuncia: el traslado de presos políticos al búnker del dictador Nicolás Maduro como supuestos escudos humanos, según han revelado periodistas venezolanos. Esta maniobra buscaría impedir un posible ataque externo contra el régimen, en un contexto de máxima tensión entre EstadosUnidos y el gobierno venezolano. ¿Es esto una estrategia desesperada de protección o un nuevo atropello a los derechos humanos?
Además, analizamos el recién anunciado Plan Independencia 200, lanzado por Maduro y Diosdado Cabello en la madrugada, con 284 frentes de batalla activos. Sin embargo, la escasa presencia militar en sus discursos refuerza los rumores de deserción dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Está Maduro perdiendo apoyo interno? ¿Es este plan una maniobra simbólica o un verdadero despliegue de defensa territorial?
01:25 Maduro anuncia la activación de 284 Frentes de Batalla contra EE.UU
06:19 Diosdado Cabello anunció la activación del plan independencia 200
08:28 Fuerte explosión en almacén de fuegos artificiales sacudió Maracaibo
12:12 El foro penal denunció que en Venezuela hay 823 presos políticos
13:03 Yamireth Torres, hermana del preso político Adolfo Torres pide libertad de su familiar
24:01 Josshelin Romero, esposa de Victor Castillo Vizcaya relata el calvario que vive tras detención injusta de su familiar
30:30 Conductor muestra encuesta errónea en TV sobre intervención de EE.UU
34:11 Se estrenó narcoterroristas, la miniserie que expone al Cartel de los Soles
35:18 Mensaje de María Corina Machado
Venezuela presospoliticos libertad derechoshumanos Maduro familiares injusticia
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
familiares de presos políticos
traslado al búnker Maduro
denuncias de tortura psicológica
privados de libertad sin juicio
libertad presos políticos Venezuela
injusticia legal en Venezuela
823 presos políticos cifras
salud deteriorada detenidos
visitas suspendidas prisión política
esclavitud política moderna
maltrato a familiares presos
acusaciones sin pruebas régimen Maduro
testimonios de víctimas políticas
represión política Venezuela 2025
condiciones carcelarias inhumanas
impacto emocional presos políticos
libertad YA movimiento social
resistencia civil contra el régimen
derechos fundamentales violados
seguimiento internacional casos políticos
Desde Diario Gestión
MADURO USA ADOLESCENTES COMO CARNE DE CAÑÓN.
Noticias de 12 de setiembre: MADURO PIDE "ESTAR LISTOS" PARA LA GUERRA CON EEUU Noticiero.
EE.UU APUNTA A MADURO, NO A VENEZUELA.
CONFUNDEN EXPLOSIÓN EN VENEZUELA CON INCURSIÓN DE EE.UU. I Gestión.
OPERACIÓN PARA LIBERAR A VENEZUELA DURARÁ 48 HORAS, ASEGURA EE.UU. RADAR24.
Gobierno de MADURO pide que VENEZUELA se prepare para una REVOLUCIÓN ARMADA Gestión.
Mensaje de MARÍA CORINA MACHADO a VENEZUELA: "(El régimen chavista) está desesperado" Gestión.
Noticias del 12 de setiembre: ¿PENA DE MUERTE PARA TYLER ROBINSON, ASESINO DE KIRK? Noticiero.
¿QUIÉN ERA TYLER ROBINSON y por qué asesinó a CHARLIE KIRK? Gestión.
Así escapó el asesino de CHARLIE KIRK: FBI difunde vídeos claves que ayudaron a atraparlo Gestión.
EN VIVO: CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE Gestión.
EXIGE LIBERTAD DEL COORDINADOR DE COMANDO DE CAMPAÑA DE MARÍA CORINA.
Noticias de 11 de setiembre: MADURO ORDENA OPERATIVO PARA EVITAR INVASIÓN DE EEUU Noticiero.
EL DRAMA DE LOS PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA.
VENEZUELA ACTIVA FRENTES DE BATALLA MILITAR ANTE AMENAZAS DE EE.UU. RADAR24.
Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.