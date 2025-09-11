GRABADO el 11-09-2025

VENEZUELA ACTIVA FRENTES DE BATALLA MILITAR ANTE AMENAZAS DE EE.UU.

En Venezuela, más de 823 presos políticos enfrentan condiciones inhumanas: sin visitas familiares, sin atención médica y sin juicio justo. En este episodio de Radar24 revelamos testimonios desgarradores de familiares como Yamiret Torres y Josely Romero, quienes narran el calvario que viven desde hace años tras la detención de sus seres queridos, Adolfo Torres y Víctor Castillo, respectivamente. Ambos fueron encarcelados sin pruebas, acusados de conspiración y corrupción, pese a no tener vínculos con los delitos imputados.



A esto se suma una grave denuncia: el traslado de presos políticos al búnker del dictador Nicolás Maduro como supuestos escudos humanos, según han revelado periodistas venezolanos. Esta maniobra buscaría impedir un posible ataque externo contra el régimen, en un contexto de máxima tensión entre EstadosUnidos y el gobierno venezolano. ¿Es esto una estrategia desesperada de protección o un nuevo atropello a los derechos humanos?



Además, analizamos el recién anunciado Plan Independencia 200, lanzado por Maduro y Diosdado Cabello en la madrugada, con 284 frentes de batalla activos. Sin embargo, la escasa presencia militar en sus discursos refuerza los rumores de deserción dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Está Maduro perdiendo apoyo interno? ¿Es este plan una maniobra simbólica o un verdadero despliegue de defensa territorial?



01:25 Maduro anuncia la activación de 284 Frentes de Batalla contra EE.UU

06:19 Diosdado Cabello anunció la activación del plan independencia 200

08:28 Fuerte explosión en almacén de fuegos artificiales sacudió Maracaibo

12:12 El foro penal denunció que en Venezuela hay 823 presos políticos

13:03 Yamireth Torres, hermana del preso político Adolfo Torres pide libertad de su familiar

24:01 Josshelin Romero, esposa de Victor Castillo Vizcaya relata el calvario que vive tras detención injusta de su familiar

30:30 Conductor muestra encuesta errónea en TV sobre intervención de EE.UU

34:11 Se estrenó narcoterroristas, la miniserie que expone al Cartel de los Soles

35:18 Mensaje de María Corina Machado



Venezuela presospoliticos libertad derechoshumanos Maduro familiares injusticia



