CONFUNDEN EXPLOSIÓN EN VENEZUELA CON INCURSIÓN DE EE.UU. I Gestión
En Maracaibo, estado Zulia, la fuerte explosión en un almacén de pirotécnicos desató pánico y confusión entre los ciudadanos. El estruendo y las ondas expansivas hicieron temblar techos y paredes, lo que llevó a muchos a pensar que se trataba de una intervención militar de EstadosUnidos. La situación se viralizó rápidamente en redessociales y fue replicada incluso por periodistas venezolanos quienes recibieron múltiples reportes de ciudadanos convencidos de que se trataba de una incursión extranjera, cuando en realidad todo se originó en un taller de fuegos artificiales.
Este episodio se da en un contexto de gran tensión política y militar entre Washington y Caracas, donde nicolásMaduro, junto a figuras clave como Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, anunció la activación de 284 frentes de batalla. La estrategia busca proyectar fuerza y cohesión, pero las imágenes mostraron un acto reducido, con participación limitada de integrantes de las fuerzas armadas, lo que deja en duda si esta convocatoria logrará movilizar masivamente a la población o si quedará en un anuncio más dentro del discurso oficialista.
