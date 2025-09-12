GRABADO el 12-09-2025

Noticias del 12 de setiembre: ¿PENA DE MUERTE PARA TYLER ROBINSON, ASESINO DE KIRK? Noticiero

El FBI, junto con autoridades de Utah, ha detenido a Tyler Robinson, de 22 años, como principal sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. El gobernador Spencer Cox aseguró que Robinson fue identificado gracias a cámaras de seguridad y la colaboración de familiares y amigos que aportaron indicios clave. Poco antes, se difundió un video donde se ve al sospechoso huyendo tras cometer el disparo mortal en la Universidad del Valle de Utah. CharlieKirk TylerRobinson FBI.



En Venezuela, ocurrió una grave explosión en la fábrica pirotécnica Gallo Verde, en el municipio San Francisco del estado Zulia. El incidente dejó al menos 23 personas heridas y causó destrucción en más de 480 viviendas. El estallido ha generado preocupación por las condiciones de seguridad industrial, la regulación de materiales peligrosos y la protección de las comunidades cercanas. Venezuela Zulia Explosión



Mientras tanto, el Kremlin reconoció que las negociaciones de paz con Ucrania se encuentran en una pausa, aunque aseguró que los canales diplomáticos siguen abiertos. Dmitri Peskov, portavoz ruso, se refirió al momento como una etapa de alto riesgo pero posible diálogo, lo que suscita inquietudes sobre los escenarios posibles de escalada o de retorno hacia un proceso diplomático. Rusia Ucrania Paz



En Brasil, el ex presidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por delitos vinculados con el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Entre los cargos están la participación en una organización criminal, daño al estado democrático y detrimento de bienes públicos. Esta sentencia representa un precedente histórico en Latinoamérica sobre los límites de la democracia y la rendición de cuentas. Brasil Bolsonaro Democracia



