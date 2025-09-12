GRABADO el 12-09-2025

OPERACIÓN PARA LIBERAR A VENEZUELA DURARÁ 48 HORAS, ASEGURA EE.UU. RADAR24

El asesor de la Casa Blanca, Luis Quiñones, afirma que existe una operación en marcha para liberar a Venezuela del mandato de Nicolás Maduro. Según sus declaraciones, la cúpula del poder habría ofrecido entregar a Maduro como parte de las negociaciones secretas. ¿Qué implica esto para la oposición, los militares y las sanciones internacionales? Hoy en Radar24, te contamos detalles inéditos sobre el supuesto plan, los actores involucrados en EE.UU. y Venezuela, y las posibles consecuencias geopolíticas. ¿Estamos ante el inicio de una transición democrática o solo una estrategia más?



00:05 Cúpula chavista ofreció entregar a Maduro a cambio de continuar en el poder, así lo señaló Luis Quiñónez, consejero de la Casa Blanca

01:30 Diosdado Cabello asegura que llegó la hora de la guerra revolucionaria contra EE.UU.

05: 02 Jóvenes chavistas desafían a EE.UU con arengas

08:06 Maduro advierte que quien pida la invasión en venezuela será juzgado.

13:28 Maduro señala a whatsapp como arma del imperialismo para perseguir y asesinar a los pueblos del mundo

15: 56 Luis Quiñónez , consejero de la Casa Blanca confirmó que la liberación de Venezuela solo durará 48 horas







Venezuela Maduro LuisQuiñones CasaBlanca CúpulaVenezolana OperaciónSecreta LiberenVenezuela NoticiasHoy BreakingNews Internacional



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



Operación para liberar a Venezuela

Luis Quiñones Casa Blanca

Cúpula ofreció entregar a Maduro

plan secreto Venezuela

negociaciones con Maduro

crisis política venezolana

transición democrática en Venezuela

intervención diplomática EE.UU.

sanciones a Venezuela

autoritarismo Maduro

oposición venezolana estrategia

libertad en Venezuela

noticias internacionales Venezuela

acciones de Casa Blanca

rumores de entrega de Maduro

EE.UU. y crisis venezolana

poder militar venezolano

liderazgo opositor

geopolítica latinoamericana

temor de represalias

Desde Diario Gestión

Noticias del 14 de septiembre: EE.UU. retiene barco venezolano y escala conflicto Noticiero.

VENEZUELA acusa a EEUU de provocación tras ABORDAJE de pescadores Gestión.

Noticias del 13 de septiembre: EEUU EXIGE A LA OTAN SANCIONES A RUSIA Noticiero.

EEUU prepara golpe militar en Venezuela para desmantelar cúpula chavista y narcotráfico Gestión.

MADURO USA ADOLESCENTES COMO CARNE DE CAÑÓN.

Noticias de 12 de setiembre: MADURO PIDE "ESTAR LISTOS" PARA LA GUERRA CON EEUU Noticiero.

EE.UU APUNTA A MADURO, NO A VENEZUELA.

CONFUNDEN EXPLOSIÓN EN VENEZUELA CON INCURSIÓN DE EE.UU. I Gestión.

OPERACIÓN PARA LIBERAR A VENEZUELA DURARÁ 48 HORAS, ASEGURA EE.UU. RADAR24.

Gobierno de MADURO pide que VENEZUELA se prepare para una REVOLUCIÓN ARMADA Gestión.

Mensaje de MARÍA CORINA MACHADO a VENEZUELA: "(El régimen chavista) está desesperado" Gestión.

Noticias del 12 de setiembre: ¿PENA DE MUERTE PARA TYLER ROBINSON, ASESINO DE KIRK? Noticiero.

¿QUIÉN ERA TYLER ROBINSON y por qué asesinó a CHARLIE KIRK? Gestión.

Así escapó el asesino de CHARLIE KIRK: FBI difunde vídeos claves que ayudaron a atraparlo Gestión.

EN VIVO: CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE Gestión.

Además hoy día 15 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.