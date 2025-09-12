Gobierno de MADURO pide que VENEZUELA se prepare para una REVOLUCIÓN ARMADA Gestión
En este video exploramos cómo el régimen chavista ha comenzado a promover un giro radical en su discurso: de una revolución pacífica a una revolución armada, según lo declarado por Diosdado Cabello. Este llamado surge tras la presencia de buques militares de Estados Unidos frente a costas venezolanas y el creciente señalamiento del CartelDeLosSoles como origen del narcotráfico que llega a territorio norteamericano.
Cabello, contra quien EE.UU. tiene una recompensa de US25 millones, afirmó que aunque no se debe subestimar ni sobreestimar al país norteamericano, este es derrotable. Detalló que el Plan Independencia 200 moviliza fuerzas armadas, milicia nacional y organizaciones populares para responder ante lo que consideran intervenciones externas que amenazan la soberanía.
Por su parte, Washington ha desplegado ocho barcos militares con misiles, un submarino nuclear y ha enviado diez aviones de combate F-35 a una base en Puerto Rico, en lo que argumentan es una operación antidrogas. Sin embargo, para el chavismo estas maniobras representan provocaciones que condicionan una escalada militar y política.
noticiashoy internacional Venezuela Cabello Maduro militarización amenaza soberanía paz seguridad
