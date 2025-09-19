GRABADO el 19-09-2025

¿GÁLVEZ, EL NUEVO FISCAL? Se concreta venganza de Dina y la mafia: le dicen adiós a Delia Espinoza

JNJ aparta finalmente a la Fiscal de la Nación por no reponer a Patricia Benavides: Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos o Tomás Gálvez serían su reemplazo



Gobierno de Dina Boluarte sale en defensa de Fuerza Popular tras pedido de Fiscalía de declarar ilegal al partido de Keiko Fujimori



Congreso oficializó retiro de AFP y solo falta la firma de Dina Boluarte que previamente adelantó su apoyo



Arequipa y la música altiplánica: El llamado del Círculo de Mujeres Sikuri a la tolerancia cultural.

MAL MANEJO Presidenta de Asociación Turística alerta sobre acaparamiento de entradas a Machu Picchu.

Susel Paredes, con raíces volcánicas El Regreso.

MIEDO EN PALACIO Represión descontrolada de la PNP por masiva marcha de la "Generación Z".

¡GRAVE ERROR! Lilia Oria advierte que congresistas subestiman a la población con la "Ley Pro-AFP".

Susel Paredes, el lenguaje loncco y su vínculo con Arequipa El Regreso.

Lambayeque: UNPRG recuperan más de 80 hectáreas invadidas PASÓ EN EL PERÚ.

Ayacucho: Oscorima gobernador regional descarta candidatura en 2026 y marca distancia de coyuntura.

Junín: Chinalco se lleva enseres de familias desalojadas de la antigua Morococha PASÓ EN EL PERÚ.

PASÓ EN EL PERÚ: Chinalco se lleva enseres de familias desalojadas de la antigua Morococha.

Delia Espinoza destituida, el sueño de Fuerza Popular Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¡EL COLMO! La gota que colmó el vaso en Machu Picchu: paro reveló crisis en gestión turística.

NO SE IRÁ SIN DENUNCIAR LAS MAFIAS Delia Espinoza revela cómo el Gobierno le pidió ser amigable.

Alcalde de Pataz cree que Dina Boluarte no le permitirá llegar a Lima con su Marcha de Sacrificio".

Además hoy día 22 de Setiembre en el calendario del Perú.

