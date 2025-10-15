GRABADO el 15-10-2025

Congresistas se pronuncian por nueva moción de censura contra Mesa Directiva

Una nueva moción de censura está circulando en el Congreso de la República, impulsada por el legislador Jaime Quito, integrante de la bancada socialista. La propuesta busca remover a la Mesa Directiva en pleno, lo que incluiría al actual presidente encargado, José Jerí, quien asumió el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte. Según Quito, el objetivo es recomponer el Congreso y evitar que continúe el pacto político que según dijo ha blindado a la anterior mandataria y aprobado leyes contrarias al sentir ciudadano.



Tenemos que establecer nuevamente en el Congreso una moción de censura a toda la Mesa Directiva, incluyendo al señor Jerí, declaró Quito, quien cuestionó que sectores que apoyaron al anterior gobierno sigan en funciones. Nadie de ese pacto debe continuar en el ejercicio del cargo, ni en el Congreso ni en el Ejecutivo, añadió el parlamentario durante una intervención en el Pleno.



Sin embargo, la moción no es el único factor que podría desatar una nueva crisis política. En las próximas horas, el congresista Fernando Rospigliosi, actual presidente encargado del Legislativo, podría renunciar al cargo, lo que dejaría vacante esa posición. De producirse, el Parlamento tendría que convocar a una nueva elección para reemplazarlo, en medio de un clima de división y tensiones entre bancadas.



¿RENUNCIARÁ ROSPIGLIOSI?



Desde distintas tiendas políticas, congresistas expresaron su rechazo a una eventual dimisión de Rospigliosi, al considerar que afectaría la estabilidad institucional. Elvis Vergara, de Acción Popular, afirmó que el país necesita estabilidad política y descartó que el legislador renuncie. En la misma línea, Alejandro Cavero, de Avanza País, sostuvo que Rospigliosi debe continuar en la primera vicepresidencia y, por tanto, en la presidencia interina del Congreso.

Desde 24 Horas

Marcha del 15 de octubre: excongresistas se pronuncian sobre manifestaciones en el centro de Lima.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DEL 2025.

Ministro del Interior sobre policías heridos en marcha: Esto es un atentado.

Centro de Lima: presidente José Jerí supervisa atención a policías heridos durante manifestaciones.

Defensoría del Pueblo sobre marchas: Hay 12 policías heridos y cuatro civiles detenidos.

Enfrentamientos en marcha de la Generación Z: Hay policías y manifestantes heridos.

Marcha del 15 de octubre: manifestantes prenden fuego frente al Congreso y zonas aledañas.

Marcha del 15 de octubre movilizó a jóvenes, gremios y colectivos en distintas regiones del país.

Congresistas se pronuncian por nueva moción de censura contra Mesa Directiva.

Marcha del 15 de octubre deja múltiples heridos tras enfrentamientos con la PNP en el centro de Lima.

Vicente Tiburcio promete expulsar a malos elementos de la Policía Nacional.

Marcha del 15 de octubre deja múltiples heridos tras enfrentamientos con la PNP en el centro de Lima.

José Jerí anuncia plan de seguridad para artistas tras atentado a Agua Marina.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DEL 2025.

Conozca todo sobre el tratamiento láser para cicatrices.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.