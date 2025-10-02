GRABADO el 02-10-2025

¡SORPRENDENTE! López Aliaga se disculpó con el ministro de Transportes tras sus críticas HLR

LopézAliaga CésarSandoval MTC

César Sandoval confirmó que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se disculpó repetidamente tras cuestionar su gestión en torno a la controversia generada por la adquisición de los trenes Caltrain.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Expo Amazónica

Expo Amazónica

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Creación Política de Jauja

Día de la Creación Política de Jauja

Día Internacional de la No Violencia

Día Internacional de la No Violencia

