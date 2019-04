Francia limitará los retiros dorados al 30% del salario de los ejecutivos

Jueves 04 de Abril de 2019 - Desde París (AFP)

Las "jubilaciones sombrero", el nombre con el que se designa en Francia las pensiones adicionales pagadas a algunos ejecutivos, estarán limitadas por ley al 30% del salario, anunció el jueves el ministro de Economía francés Bruno Le Maire.

"Reduciré el monto máximo de las 'jubilaciones sombrero' al 30% del salario de los ejecutivos", dijo Le Maire a la cadena BFM TV, precisando que la disposición se incluirá en un proyecto de ley en preparación porque, según él, "evidentemente estas personas no quieren entender".

Las "jubilaciones sombrero" son una pensión adicional pagada a ciertos ejecutivos y financiada por la empresa.

"No tuve que esperar a que Tom Enders se fuera para darme cuenta de algunos excesos. Por eso habíamos previsto esta ley", dijo Le Maire, en referencia al controvertido anuncio de que el presidente ejecutivo de Airbus, Tom Enders, recibirá hasta 36,8 millones de euros al dejar la compañía.

"Actualmente existe sólo un tope del 45% del salario del ejecutivo, pero no es obligatorio [...] No es una obligación legal", recordó.

Además, "prohibiremos combinar 'jubilaciones sombrero' y cláusulas de no competencia", porque "desde el momento en que uno se jubila es porque se jubila y no porque va a trabajar en una empresa rival. Así que no veo cómo podemos combinar una cláusula de 'jubilación sombrero' y una cláusula de no competencia", dijo Le Maire.

Este punto "también se inscribirá en la ley", prometió, recordando que Enders recibirá una jubilación de 1,3 millones de euros al año, a la que se añadirá una cláusula de no competencia de 3,2 millones de euros.

En total, Enders podría recibir 26,3 millones de euros, que el fabricante europeo de aviones le pagará por sus años de jubilación, acciones gratuitas por su rendimiento valoradas en 7,3 millones de euros y 3,2 millones de euros por una cláusula de no competencia por un año, según una estimación realizada por la consultora Proxinvest.

