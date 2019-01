Con USD 43.400 millones, los videojuegos generan récord de ingresos en EEUU en 2018 »

Desde "Fortnite" hasta "Pokemon Go", la industria de los videojuegos en Estados Unidos alcanzó el año pasado un récord de ingresos de 43.400 millones de dólares, según datos publicados el martes.

El gasto en videojuegos en 2018 aumentó un 18% en comparación con el año anterior, según cifras de la Entertainment Software Association (ESA) y el rastreador de mercado NPD Group.

"Ya sea jugando en un dispositivo móvil o en una PC o consola, los consumidores de todas las edades e intereses encontraron contenido atractivo que encantó en 2018", dijo el analista de videojuegos de NPD Mat Piscatella, en un comunicado.

El juego en todo tipo de dispositivos creció significativamente el año pasado, mientras que el impulso en los servicios de suscripción y transmisión "nos dio un vistazo a un futuro lleno de posibilidades para la industria y los jugadores", agregó.

El gasto en hardware de videojuegos, incluidas las gafas, trepó a 7.500 millones de dólares el año pasado, de 6.500 millones de dólares en 2017.

Mientras tanto, los jugadores gastaron 35.800 millones en software, suscripciones y compras de artículos para juegos virtuales, un aumento del 18% respecto al gasto de 2017, según los datos.

El videojuego "Red Dead Redemption 2" fue el más vendido de 2018, seguido de "Back Ops 4", la última entrega de la exitosa franquicia "Call of Duty".

"El impresionante crecimiento económico de la industria anunciado hoy es paralelo al crecimiento de la industria en la cultura estadounidense general", dijo el presidente y director ejecutivo de la ESA, Stanley Pierre-Louis.

Alrededor de 150 millones de personas en Estados Unidos juegan videojuegos, mientras que la industria genera más de 220.000 empleos en todo el país, según la ESA.

Los líderes de Europa y China entrarán este miércoles en escena para abordar cuestiones comerciales en el Foro Económico de Davos, donde la situación en Venezuela volverá a estar en la agenda de un encuentro de presidentes latinoamericanos.

El banco central de Japón volvió a revisar a la baja este miércoles sus previsiones de inflación, una nueva muestra de sus dificultades para lograr la tasa de 2%, perseguida desde hace tiempo, ya que las autoridades consideran que es fundamental para impulsar la economía.

Entre las hormigas obreras no hay capataz alguno. Estos insectos construyen sus senderos sin recibir ninguna consigna y sin intercambio de información que valga, según un estudio publicado este miércoles en la revista Proceedings of the Royal Society B.